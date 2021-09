Lombardia: approvata mozione per estendere tamponi salivari a tutte le scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata approvata dal Consiglio regionale, con 57 voti favorevoli e due astenuti, la mozione sull'estensione dell'effettuazione dei tamponi molecolari a tutte le scuole di ogni ordine e grado, avanzata da Elisabetta Strada dei Lombardi Civici Europeisti. "Sono contenta della mozione portata in aula dalla collega e sono d'accordo perché non è una questione politica, ma di buon senso", ha affermato Simona Tironi, consigliere di Forza Italia. Per Emanuele Monti, consigliere della Lega, c'è necessità di "portare questa discussione sui tavoli di Roma". Tironi ha poi concluso affermando che ora l'obiettivo è portare all'attenzione del Governo l'autorizzazione a ridefinire la definizione di quarantena preventiva, visti i positivi risultati ottenuti da Regione Lombardia per quanto riguarda percentuale di vaccinazioni e numero di contagiati. (Rem)