Imprese: Farnesina, lunedì al via la prima tappa del roadshow virtuale su sostegno all'export

- Lunedì 27 settembre prenderà il via la prima delle quattro tappe di un roadshow virtuale promosso da Farnesina, Sace, Simest e Agenzia Ice, in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Unioncamere per presentare alle aziende italiane le novità su servizi e strumenti di supporto all'internazionalizzazione messi a disposizione dal Sistema Paese attraverso il portale unico Export.Gov.it. Lo riferisce oggi il sito internet della Farnesina. Gli incontri, ospitati dalle Regioni in modalità live streaming, saranno un’occasione preziosa per ripercorrere il “journey dell’esportatore” e i sette passi fondamentali per pianificare la propria presenza nei mercati esteri e perfezionare la strategia di internazionalizzazione. La prima delle quattro tappe, in programma il 27 settembre dalle 10:00 alle 12:30, sarà dedicata alle regioni del Sud (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia). A seguire, il 20 ottobre la tappa Nord-Est con l'Emilia-Romagna, il Friuli Venezia Giulia, la P.A. Bolzano, la P.A. Trento, il Veneto e la Toscana. Giovedì 18 novembre, sarà la volta della tappa Nord-Ovest dedicata a Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta e infine il 14 dicembre, la Tappa Centro dedicata all'Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna e Umbria. Alla prima tappa interverranno, in apertura, il Sottosegretario agli Affari Esteri con delega all’internazionalizzazione, Manlio Di Stefano, insieme al presidente dell'Agenzia Ice, Carlo Ferro, e all’Amministratore delegato di Sace, Pierfrancesco Latini. A seguire una sessione di approfondimento incentrata sui percorsi da attivare per intraprendere o ampliare il proprio business all’estero e un focus dedicato agli strumenti su base regionale. Le imprese interessate potranno seguire i lavori in diretta web e avranno l'opportunità di interagire con quesiti e domande ad hoc durante la sessione dedicata al Q&A. Per partecipare è sufficiente scegliere il webinar di interesse e compilare l'apposito form di iscrizione accessibile al seguente indirizzo: https://export.gov.it/eventi (Res)