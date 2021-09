I fatti del giorno - America Latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Messico: Corte suprema dichiara invalida obiezione di coscienza su aborto, parola al Congresso - La Corte suprema del Messico (Scjn) ha decretato la nullità la norma della che prevede per il personale sanitario di esercitare l'obiezione di coscienza. Una decisione che ha immediate ricadute sulla disciplina dell'aborto, dopo che la stessa Corte ne aveva dichiarato incostituzionale la penalizzazione. "Oggi la Scjn dà piena effettività al diritto all'interruzione di gravidanza", ha scritto il presidente della Cort, Arturo Zaldivar, in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Con il voto positivo di otto degli undici magistrati, la Corte costringe ora il Parlamento del Messico ha fissare limiti precisi tra il diritto di medici e infermieri a non eseguire alcuni interventi e quello delle persone a godere dei servizi ospedalieri. "La legge deve stabilire le condizioni e le modalità grazie alle quali l'obiezione di coscienza non interferisca con i doveri di disponibilità in materia di salute, in particolare con i diritti umani delle donne", ha proseguito Zaldivar. (segue) (Res)