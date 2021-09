I fatti del giorno - America Latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: Bolsonaro all'Onu, nei prossimi giorni apriamo asta su 5G - Il Brasile sta per aprire l'aste per lo sviluppo della tecnologia di comunicazione 5G nel Paese. Lo ha detto il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, aprendo la plenaria della 76ma sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. "Nei prossimi giorni realizzeremo l'asta per lo sviluppo della tecnologia 5G in Brasile", ha detto Bolsonaro parlando degli investimenti realizzati dal suo governo in campo delle infrastrutture, soprattutto grazie alle privatizzazioni. (Res)