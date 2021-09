Covid: Carnevali (Pd), da noi sì convinto a decreto green pass scuola e trasporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elena Carnevali, capogruppo del Partito democratico in commissione Affari sociali della Camera, intervenendo in Aula per la dichiarazione di voto, ha spiegato che il Pd "voterà senza riserve la fiducia al decreto green pass scuola. Noi abbiamo condiviso e sostenuto, dentro e fuori quest'Aula, la decisione di ampliare l'utilizzo della certificazione verde. Una misura indispensabile - ha continuato la parlamentare - adottata ormai da più di venti Stati. Contrastare il diffondersi dell'epidemia, e soprattutto delle varianti, è diventata un'esigenza imprescindibile se vogliamo riprendere la normalità delle relazioni sociali ed economiche. E se vogliamo che la ripresa sia duratura e stabile". L'esponente democratica ha aggiunto: "Dopo aver messo in sicurezza i settori più esposti al rischio, come gli ospedali e i luoghi della cura, dobbiamo adesso onorare il debito morale più grande, quello verso gli alunni e le alunne, verso gli studenti e le studentesse, a cui è stato impedito di godere della vita tra pari in presenza. La pandemia li ha costretti a due anni di vita virtuale con la didattica a distanza, vhe ha le sue virtù ma anche le sue debolezze e i suoi limiti, e che ha creato purtroppo anche nuove disuguaglianze. E davvero vorrei sapere come si tengono insieme le posizioni di alcuni gruppi parlamentare che da un lato chiedono risorse straordinarie per la scuola in presenza e poi sostengono che con il green pass impediamo l'accesso nelle scuole. La più grande prova che queste posizioni sono strumentali, l'hanno dato proprio le ragazze e i ragazzi che in massa sono andati a vaccinarsi. Il green pass permette di tornare a godere della libertà, della socialità, del diritto allo studio". (segue) (Com)