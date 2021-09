Covid: Carnevali (Pd), da noi sì convinto a decreto green pass scuola e trasporti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Carnevali ha proseguito: "In questo percorso, in questi mesi difficilissimi di pandemia, noi abbiamo avuto una guida che voglio ringraziare: il presidente Sergio Mattarella, il quale si è speso con tutta la sua energia, con tutto il suo vigore, la sua fermezza, per ricordare il dovere civico e morale di vaccinarsi, e quando ha ribadito che invocare la libertà per sottrarsi alla vaccinazione equivale alla richiesta di licenza di mettere a rischio la salute altrui, e in alcuni casi anche la vita altrui. Quaranta milioni di italiani sono vaccinati, più del 70 per cento - ha concluso la deputata - segno tangibile della sintonia della linea perseguita dal governo, dal presidente Draghi e dal Parlamento. Un chiaro messaggio a chi, tra retromarce e contrarietà, arranca e sbanda. E a parte dire no a tutto, nulla sa proporre". (Com)