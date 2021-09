Roma 2021: Gualtieri, Municipio X avrà autonomia rafforzata ma non sarà Comune a se

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Già oggi il Municipio X è grandissimo, ha 260 mila abitanti e ha delle particolarità, è sul mare, e ha alcuni poteri maggiori di altri, non condividiamo la tesi di quelli che vorrebbero che fosse un Comune, ma crediamo che serva una autonomia rafforzata, maggiore di quella che ci prepariamo a dare ad altri municipi. Quel municipio richiede maggiori poteri". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, in occasione della presentazione del programma elettorale per la riforma dei poteri di Roma Capitale. "È importante che Roma rimetta al centro delle sue politiche il suo mare", ha concluso.(Rer)