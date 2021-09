Roma 2021: Onorato (CG), con Gualtieri città tornerà a essere piazza per eventi internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le più grandi società ormai non propongono più Roma come piazza per gli eventi dei loro clienti: tour tra gli uffici per capire a chi chiedere le autorizzazioni, costi non chiari, concessioni sul filo delle scadenze non permettono di lavorare bene per cui si sceglie sempre Milano o Venezia. Noi riporteremo gli eventi a Roma". Lo dichiara in una nota, Alessandro Onorato, coordinatore della Lista Civica Gualtieri sindaco. "Per scendere dalla giostra della burocrazia" la proposte è quella dell'istituzione di "uno Sportello eventi, per attrarre investimenti, permettere di organizzare manifestazioni in spazi pubblici, e avviare tutte le pratiche necessarie allo svolgimento delle stesse, con tempi definiti e costi chiari - aggiunge -. Lo sportello si occuperà di lavorare le richieste di occupazione di suolo pubblico, di pubblico spettacolo temporanee, le certificazioni d'impatto acustico e le autorizzazioni alla somministrazione temporanea di cibo e bevande. Sarà possibile, inoltre, gestire le sponsorizzazioni in maniera tempestiva. Roma è il più grande set a cielo aperto. Ma tempi smodati d'attesa e costi non chiari scoraggiano le aziende a investire sulla Capitale", quindi serve "un ufficio unico, un posto dove le aziende usciranno con autorizzazioni, costi e sede dell'evento già in mano. Fare eventi non sarà un evento". (Com)