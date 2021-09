Scuola: ministero Istruzione, stipulata intesa su riparti risorse per sistema integrato educazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stipulata l'intesa relativa al riparto delle risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione per gli anni 2021 (seconda parte di finanziamento), 2022 e 2023. L'intesa fa riferimento al Piano di azione pluriennale per il Sistema integrato 0-6 anni approvato lo scorso 8 luglio in Conferenza unificata. Lo si legge in una nota del dicastero. Con le risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato, che il ministero assegna direttamente ai Comuni, in forma singola o associata, sulla base delle programmazioni regionali, possono essere finanziati interventi di edilizia su edifici pubblici che ospitano servizi educativi o scuole dell'infanzia, spese di gestione, anche al fine di ridurre le rette a carico delle famiglie, formazione in servizio per il personale educativo e docente e il funzionamento dei coordinamenti pedagogici territoriali. Dal 2021 - continua la nota - le Regioni e le Province autonome hanno la possibilità di conoscere in anticipo le risorse assegnate per gli anni successivi, in modo da poter programmare la destinazione delle stesse per un triennio. Per ciascuna delle tre annualità, 2021, 2022 e 2023, le risorse assegnate ammontano a 309 milioni di euro. Per il 2021 una quota pari a 1,5 milioni di euro è destinata all'attivazione da parte del ministero dell'Istruzione dell'Anagrafe nazionale dei servizi educativi; le risorse rimanenti sono state ripartite per 264 milioni in continuità con le assegnazioni del 2020 e per 43,5 milioni in relazione ai medesimi criteri condivisi per il 2022 e 2023, che fanno riferimento al numero di bambini iscritti ai servizi educativi e alle scuole dell'infanzia paritarie (pubbliche e private), alla popolazione di età compresa tra zero e sei anni e alle esigenze di riequilibrio territoriale. (segue) (Com)