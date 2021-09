Scuola: ministero Istruzione, stipulata intesa su riparti risorse per sistema integrato educazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare - prosegue la nota - viene assegnata una quota perequativa, pari al 20 per cento delle risorse disponibili, alle Regioni e Province autonome con una percentuale di copertura dei servizi educativi per l'infanzia inferiore alla media nazionale secondo i più recenti dati Istat; il 40 per cento delle risorse viene attribuito in proporzione agli utenti dei servizi educativi per l'infanzia che prevedono costi a carico dei Comuni; il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente in età compresa tra zero e sei anni; il 10 per cento in relazione ai bambini iscritti alle scuole comunali e private paritarie. Dal 2017 al 2023 il Fondo nazionale per il Sistema integrato 0-6 è andato progressivamente crescendo, con un incremento di 100 milioni di euro, passando dagli iniziali 209 milioni agli attuali 309 milioni. Le Regioni del Sud, fatta eccezione per l'Abruzzo, grazie alla quota perequativa e in virtù dei criteri legati alla popolazione infantile residente, sono quelle che beneficiano dell'incremento maggiore. Le percentuali di incremento vedono favorite Campania (+203,4 per cento), Calabria (+154 per cento), Sicilia (+147,3 per cento). A seguire Basilicata (+73,7 per cento), Molise (+69,1 per cento), Puglia (+68,2 per cento), Provincia autonoma di Bolzano (+67,7 per cento). Incrementi superiori al 50 per cento anche per la Provincia autonoma di Trento (+55 per cento) e il Friuli-Venezia Giulia (+53,5 per cento). (segue) (Com)