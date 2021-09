Covid: nel Lazio oltre 8 milioni di vaccinazioni, 86 per cento adulti completato iter

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio sono state eseguite 8 milioni e 150 mila vaccinazioni, pari a oltre l'81 per cento della popolazione over 12 in doppia dose. Giovedì pomeriggio e domenica open day colf/badanti all'hub la vela Ptv e stazione Termini. Basta presentarsi con la tessera sanitaria. Intanto, l'86 per cento degli adulti della regione hanno completato l'iter della vaccinazione. "Lazio tra le prime Regioni in Europa per la copertura vaccinale completa. Ancora un ultimo sforzo per arrivare alla copertura del 90 per cento. Attive le somministrazioni anche nelle farmacie con vaccino Moderna". Lo ricorda l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. Infine, per la dose addizionale, è iniziata la vaccinazione massiva delle categorie individuate dalla circolare ministeriale: nel Lazio sono circa 65 mila i soggetti interessati. (Rer)