Francia-Australia: ministero Difesa Parigi, avvisati su rottura contratto "qualche ora prima" dell'annuncio

- Il ministro della Difesa australiano, Peter Dutton, ha avvisato l'omologa francese Florence Parly della rottura del contratto per la fornitura a Canberra di 12 sottomarini solamente "qualche ora" prima dell'annuncio ufficiale. Lo ha ribadito il ministero della Difesa. "Vogliamo riportare una versione onesta, solida e fattuale", ha fatto sapere il ministero, spiegando che "il termine tradimento" non è scelto a caso. "Non c'è stato nessun avvertimento, nessuna proposta di discussione", ha aggiunto una fonte dell'ambasciata francese a Parigi citata dall'emittente televisiva "BfmTv".(Frp)