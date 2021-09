Usa-Cina: Biden all'Onu, non vogliamo nuova Guerra fredda ma pronti a dura competizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti non vogliono una nuova Guerra fredda, né vogliono un mondo diviso in blocchi regionali: tuttavia, sono pronti a una dura competizione, guidati dalla loro forza e dai loro valori. E' il messaggio alla Cina lanciato dal presidente Joe Biden nel suo intervento all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, alla quale l'omologo cinese Xi Jinping interverrà solo in via telematica. Biden ha sottolineato la necessità di sostenere con ogni misura possibile la libertà di navigazione nel mondo. "Il nostro approccio è pienamente coerente con la missione delle Nazioni Unite e con i valori della Carta. Sono valori ai quali tutti ci siamo impegnati. Tutte le grandi potenze della Terra hanno un dovere, quello di gestire con attenzione le loro relazioni. Non passeremo da una competizione responsabile al conflitto. Gli Stati Uniti competeranno, e lo faranno con vigore, guidati dai loro valori e dalla loro forza; si schiereranno dalla parte di alleati e amici, contro ogni tentativo di Paesi più forti di dominare quelli più deboli, di conquistare nuovi territori con la forza, con la coercizione economica, con lo sfruttamento tecnico e con la disinformazione. Non vogliamo una nuova Guerra fredda. Lo ripeto: non vogliamo una nuova Guerra fredda, e non vogliamo un ritorno al mondo diviso in blocchi regionali", ha evidenziato Biden. (Nys)