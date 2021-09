Grecia: Covid, ministro della Salute domani a Salonicco per aumento dei casi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute greco Thanos Plevris guiderà domani una delegazione a Salonicco, seconda maggiore città della Grecia, per una serie di incontri di emergenza organizzati alla luce dell'aumento dei casi di Covid-19 nell'area. Le autorità sanitarie elleniche, scrive il quotidiano "Kathimerini", hanno anche evidenziato la criticità dovuta al livello ancora basso di vaccinazioni con entrambe le dosi nella regione: ancora sotto al 50 per cento fuori dalla città e solo del 51 per cento a Salonicco. Secondo gli ultimi dati diffusi dalla regione Macedonia-Tracia, 53 pazienti sono attualmente in terapia intensiva di cui 51 non vaccinati. Sono 258 le persone ricoverate negli ospedali della regione, di cui 202 non vaccinati. Parteciperà agli incontri anche il sindaco di Salonicco, Konstantinos Zervos, il quale ha ammesso oggi che i nuovi casi hanno registrato un aumento del 15 per cento dopo il calo delle scorse settimane. A suo modo di vedere, alcune manifestazioni di protesta organizzate durante la recente Fiera internazionale e il continuo rientro dalle vacanze sarebbero tra le cause dell'aumento dei contagi da Covid nella regione. Dei 2.126 nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Grecia, 341 casi sono a Salonicco.(Gra)