Ue: Amendola, chiediamo che Consiglio europeo tratti immigrazione ed energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Immigrazione ed energia. Sono i temi che l'Italia chiede che possano essere messi nell'agenda del prossimo Consiglio europeo del 21 e 22 ottobre, appoggiando la richiesta di Madrid per quanto riguarda specificamente la questione energetica. Lo ha detto il sottosegretario agli Affari europei, Vincenzo Amendola. "L'Italia ha chiesto che al prossimo Consiglio europeo si discuta di immigrazione, sull'onda delle decisioni del giugno scorso", ed è stata una "proposta sostenuta da molti Paesi", ha detto. "E insieme alla Spagna abbiamo chiesto che si discuta di energia. La richiesta spagnola, che noi abbiamo sostenuto insieme a molti altri Paesi, è un modo per dare sostanza al pacchetto 'Fit for 55'", che contiene norme e proposte legislative per raggiungere entro il 2030 gli obiettivi del Green deal. Perché il 'Fit for 55' "avrà degli elementi ciclici legati al contingente, ma è un piano che riguarda l'Europa dei prossimi decenni e l'energia è uno dei punti fondamentali per far decollare tutta la transizione verso la neutralità climatica", ha spiegato Amendola. (segue) (Beb)