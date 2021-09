Ue: Amendola, chiediamo che Consiglio europeo tratti immigrazione ed energia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda l'immigrazione, il sottosegretario ha ricordato che "nel Consiglio europeo di giugno è stato inserito un punto, su proposta italiana", e cioè quello che l'Europa abbia "una visione nella gestione dei flussi migratori non solo" rivolta "all'interno dei propri confini", attraverso il nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo presentato un anno fa dalla Commissione europea, ma anche all'esterno, "con cooperazione e strumenti di rafforzamento di partenariato, di aiuto ai Paesi di origine o di transito". Amendola ha specificato che "questo riguarda tutte le rotte", perché anche se "a rotta del Mediterraneo centrale interessa l'Italia, oramai, anche dopo la crisi afgana, è un fenomeno che riguarda tutto il continente". Dunque, "nella dichiarazione di giugno c'era scritto che il Consiglio europeo insieme alla Commissione valutano gli strumenti. Quindi, nel Consiglio del 21 e 22 noi chiederemo che ci sia un punto di aggiornamento su quelle che sono le iniziative e le risorse che sono nel bilancio europeo da applicare ed utilizzare per gestire in maniera sicura e solidale i flussi migratori", ha specificato. (Beb)