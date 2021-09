Imprese: Bper, concluso programma acquisto azioni proprie per assegnazione gratuita ai dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bper Banca ha concluso in data 20 settembre il programma di acquisto di azioni proprie ordinarie avviato mercoledì scorso, a servizio di un piano di assegnazione gratuita ai dipendenti del Gruppo nel quadro del piano di incentivazione di lungo termine 2019-2021. Gli acquisti, si legge in una nota diffusa oggi, sono stati effettuati nei termini autorizzati dall’assemblea degli azionisti dello scorso 21 aprile. Nello specifico, la banca ha complessivamente tramite Equita Sim 1.917.353 azioni ordinarie di Bper Banca Spa, pari a circa lo 0,14 per cento del capitale sociale, per un controvalore totale di 3.422.858,59 euro (corrispondente ad un prezzo medio di acquisto per azione pari a 1,7852 euro). (Com)