Cultura: sabato e domenica nei musei di Roma le Giornate europee del patrimonio

- Sabato 25 e domenica 26 settembre Roma Capitale aderisce all'edizione 2021 delle Giornate europee del patrimonio (Gep) con una serie di incontri e visite guidate gratuite nei Musei vivici, nei siti archeologici e in molti altri luoghi della cultura. L'iniziativa, promossa da Roma Culture, Sovrintendenza capitolina ai beni culturali, segue il tema prescelto per questa edizione delle Gep 2021 "Patrimonio culturale: tutti inclusi". Le Giornate europee del patrimonio 202, promosse dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione europea e organizzate dal Ministero della cultura (Mic), si svolgono con successo dal 1991 in tutti i Paesi europei. L'obiettivo è quello di far conoscere il patrimonio culturale europeo come espressione e strumento di scoperta e comprensione reciproca, incoraggiando alla partecipazione attiva per la salvaguardia e la trasmissione alle nuove generazioni. Il tema di quest'anno riveste particolare importanza in quanto vuole essere una riflessione sulla partecipazione al patrimonio culturale estesa a tutti i cittadini, includendo ogni fascia d'età, tutte le comunità presenti sul territorio e le persone con disabilità. Lo slogan "Patrimonio culturale: tutti inclusi" è la traduzione di "Heritage: all inclusive" scelto dal Consiglio d'Europa e condiviso dai Paesi aderenti alla manifestazione. (segue) (Com)