Cultura: sabato e domenica nei musei di Roma le Giornate europee del patrimonio (2)

- Il programma nella Capitale prevede dunque, dalla prima mattinata di sabato 25 al pomeriggio di domenica 26 settembre, un'offerta ampia di incontri e visite guidate nei Musei Civici, nei siti archeologici e monumenti del territorio, ispirata al tema scelto per questa edizione con molte possibilità di approfondimento, per il pubblico disabile e non, mettendo spesso al centro delle proposte didattiche i bambini e le loro famiglie. In particolare sono previste visite tattili destinate alle persone cieche e ipovedenti e molte attività aperte anche alle persone sorde, grazie alla collaborazione con il Dipartimento Politiche sociali (Direzione benessere e salute) e con la cooperativa sociale onlus Segni di integrazione Lazio che hanno messo a disposizione un servizio di traduzione simultanea in Lis. Tra le numerose proposte ci sarà così l'occasione di calarsi nell'ambientazione fluviale pleistocenica del Museo di Casal de' Pazzi, partecipando ad uno spettacolo di improvvisazione teatrale all'esterno del museo; o anche di toccare con mano "Il cinema in vetro" al Museo delle Mura, apprendendo come un'idea possa diventare progetto e poi mostra. E ancora, si potrà scegliere di scoprire l'area archeologica del Sepolcreto Ostiense per studiarne le testimonianze di carattere sociale e antropologico o i Musei Capitolini per avvicinare in modo ludico i piccoli visitatori al più antico Museo italiano e alla mitica fondazione della città di Roma. Nel corso della visita al camminamento sulle mura aureliane di viale Pretoriano si potrà inoltre ripercorrerne la storia, dall'epoca romana all'età moderna; mentre un nuovo modo di conoscere ed esplorare la Casina del Cardinal Bessarione sarà possibile grazie ad una scatola misteriosa! (Com)