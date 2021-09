Terrorismo: Biden, Usa non sono il Paese del 2001, possono rispondere da remoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mondo di oggi non è il mondo del 2001 e gli Stati Uniti non sono lo stesso Paese di allora: oggi sono in grado di colpire da remoto le organizzazioni terroristiche, senza bisogno di vasti schieramenti militari. Così il presidente Joe Biden nel suo intervento all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. "Oggi - ha detto - siamo meglio attrezzati per individuare le minacce terroristiche, siamo più resistenti e capaci di rispondere. Sappiamo come funzionano le organizzazioni terroristiche, siamo in grado di tagliarne i finanziamenti e la propaganda, di scongiurare attacchi imminenti. Lavoriamo con i partner locali e non abbiamo più bisogno di grossi schieramenti militari". (Nys)