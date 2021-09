Giustizia: L'alternativa c'è occupa la sala Koch del Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La componente L'alternativa c'è del Senato ha deciso di occupare la sala Koch di palazzo Madama, dove si sarebbe dovuto svolgere l'esame degli emendamenti alla riforma Cartabia. "Una protesta - si legge in un comunicato della componente del Senato - che scaturisce dalla decisione della conferenza dei capigruppo e della presidente dell'aula Casellati di portare al voto in aula la riforma della giustizia penale già domani, nonostante l'esame dei numerosi emendamenti fosse iniziata in commissione solo oggi. Impedire alle opposizioni di discutere e votare gli emendamenti in commissione, anche su provvedimenti per i quali non sono previsti termini di scadenza per la conversione di decreti urgenti e che non sono connessi all'emergenza sanitaria, è ingiustificabile". La nota prosegue: "La gravità di quanto sta accadendo risulta ancora più evidente se si rammenta che la norma in questione riformerà in senso peggiorativo la giustizia penale, sancendo l'impunità anche per reati gravissimi e nonostante l'eventuale condanna in primo grado, non appena scatti l'improcedibilità per decorrenza dei termini in appello o in cassazione; e metterà fine all'autonomia delle Procure, imponendo ai pubblici ministeri di sottostare a criteri di priorità sulle indagini dettati dalla politica".(Com)