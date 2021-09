Trasporto aereo: EasyJet, per obiettivo zero emissioni imprescindibile collaborazione tra settore e governi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo è un momento cruciale per il settore: volare a zero emissioni è a portata di mano. Gli aerei a idrogeno ed elettrici stanno già volando, con società come Airbus impegnate a rendere disponibile la tecnologia per i voli commerciali e a metterla in circolazione per gli anni 2030. Dobbiamo quindi fare tutti la nostra parte affinché l'infrastruttura sia pronta ad accogliere questi nuovi entusiasmanti aerei", ha dichiarato Johan Lundgren, amministratore delegato di EasyJet. "Ma il settore non può farlo da solo. Abbiamo bisogno del supporto dei governi per raggiungere gli ambiziosi obiettivi di riduzione delle emissioni, attraverso un sostegno finanziario e normativo per le tecnologie verdi e gli investimenti in aerei a zero emissioni. Siamo pronti a lavorare con i nostri partner e con l'intero settore per offrire un futuro più sostenibile per l'aviazione", ha aggiunto. "Il settore aereo offre benefici impareggiabili quando si tratta di creare connessioni tra persone, di consentire il ricongiungimento con amici e familiari, di offrire la possibilità di entrare in contatto con culture diverse e di contribuire alla prosperità economica. Ci impegniamo a garantire un futuro sostenibile per l'aviazione a beneficio delle persone e del nostro pianeta", ha concluso. (segue) (Com)