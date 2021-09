Trasporto aereo: EasyJet, per obiettivo zero emissioni imprescindibile collaborazione tra settore e governi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Essere pionieri di un aerospazio sostenibile è un'impresa collettiva. È fantastico vedere così tanti partner e clienti unirsi a noi questa settimana per il nostro primo Airbus Summit, mentre esploriamo le innovazioni che stanno trasformando il nostro settore e collaboriamo con partner dell'intera industria per rendere l'aerospazio sostenibile una realtà", ha detto Guillaume Faury, Ad di Airbus. "Non posso che accogliere con favore l'appello di easyJet a una stretta collaborazione tra settore e governi mentre costruiamo il nostro percorso collettivo verso il net-zero. Essendo stato uno dei primi partner nel viaggio verso la creazione di aerei commerciali alimentati a idrogeno, easyJet sta giocando un ruolo attivo nel dare forma ai voli del futuro e ci impegniamo a rinnovare la nostra collaborazione in questo campo", ha aggiunto. (segue) (Com)