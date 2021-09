Emilia Romagna: norme per il voto, ai seggi con la mascherina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ai seggi si va con mascherina, si rispetta il distanziamento e si usa il gel disinfettante, prima e dopo il voto". Lo ha ribadito la Regione Emilia Romagna in una nota: "Il diritto al voto viene assicurato, oltre a chi è ricoverato in ospedale (anche in reparti Covid), anche a chi si trova a casa, in quarantena o isolamento fiduciario. Le indicazioni sono previste nel decreto-legge 117/17, dell'agosto scorso, cui si aggiunge un "Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali dell'anno 2021", sottoscritto dal Ministro dell'Interno e dal ministro della Salute, nel quale sono contenute le indicazioni operative circa le misure di prevenzione da adottare durante tutte le operazioni di voto". E quindi: "Per accedere ai seggi è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso (scrutatori e rappresentanti di lista). Nei seggi che prevedono più sezioni elettorali, al fine di evitare la formazione di assembramenti, deve essere prevista aree di attesa all'esterno. Al momento dell'accesso nel seggio, l'elettore dovrà igienizzarsi le mani con il gel disinfettante". (segue) (Ren)