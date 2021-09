Clima: Guterres, finestra per raggiungere obiettivo 1,5 gradi si sta chiudendo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli scienziati ci dicono che non è ancora troppo tardi per mantenere vivo l'obiettivo di limitare a 1,5 gradi il riscaldamento medio globale, ma la finestra si sta chiudendo rapidamente. Lo ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, nel suo intervento inaugurale alla riunione plenaria della 76ma Assemblea generale dell'Onu, che apre i battenti oggi a New York. "Stiamo ormai vedendo i segnali dei cambiamenti climatici in tutti i continenti e in tutte le regioni, nessuno ne è immune. Dobbiamo raggiungere l'obiettivo di tagliare del 45 per cento le emissioni di CO2 entro il 2030", ha ribadito Guterres, ricordando tuttavia come un recente rapporto dell'Onu abbia messo in evidenza che con gli attuali impegni presi a livello nazionale le emissioni continueranno a crescere del 16 per cento entro il 2030. "L'Ocse ha denunciato un gap di almeno 20 miliardi di dollari fra i soldi promessi e quelli stanziati a favore dei Paesi in via di sviluppo per favorire la transizione energetica. Siamo anni luce dal raggiungere nostri obiettivi. Dobbiamo essere seri e veloci", ha aggiunto. (Nys)