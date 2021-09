Ue: Dombrovskis, attuare riforme per effetti positivi di lungo periodo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario che gli Stati membri continuino a portare avanti le riforme anche dopo l’approvazione dei Piani nazionali di ripresa e resilienza (Pnrr) in modo che gli effetti non siano di breve durata. Lo ha detto il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, nel suo intervento al vertice del Partito popolare europeo (Ppe), in corso oggi a Roma. Dombrovskis ha ricordato che i Pnrr non riguardano solo i finanziamenti ma anche le riforme, dove gli Stati membri sono chiamati a interventi “rilevanti e strutturali” in modo da assicurare che gli effetti positivi “continuino dopo la spesa”.(Res)