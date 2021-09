Imprese: mpmi, da Regione Lombardia bando da 6 milioni per digital e transizione green

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le micro e piccole imprese artigiane hanno dimostrato di essere digitali e "circolari" e restano un presidio contro il declino delle aree interne e montane. È quanto emerge dal dell'Undicesimo Rapporto annuale Confartigianato Lombardia: "Con lo sguardo Oltre. Mpi che resistono", curato dall'Osservatorio Mpi e presentato oggi nella sede regionale di Palazzo Lombardia a cui ha partecipato l'assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi che ha annunciato un bando da 6 milioni per aiutare le imprese sulla transizione digitale, transizione green e sulla sicurezza sul lavoro. I dati numerici fotografano questa situazione di positività in Regione Lombardia nel confronto tra il primo semestre del 2019 e lo stesso primo semestre del 2021. L'export manifatturiero sale del +3,3 per cento. Recuperano gli alimentari con il +15,4 per cento e l'arredo con il +3,9 per cento. L'accelerazione dei progetti di trasformazione digitale fa segnare un 63,5 per cento con un +10,6 punti: Milano in testa con il 70,2 per cento seguita da Como e Varese rispettivamente al 68,8 per cento e al 68,5 per cento. (segue) (Com)