Imprese: mpmi, da Regione Lombardia bando da 6 milioni per digital e transizione green (2)

- "Siamo sempre stati e continueremo a essere al fianco di queste imprese che sono motore trainante del nostro sistema economico-produttivo" ha rimarcato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, inviando un proprio saluto". Da qui - ha proseguito il governatore - il nostro sostegno concreto fatto di azioni condivise con chi, come Confartigianato, conosce le reali necessità del mercato". "Regione - ha quindi spiegato l'assessore chiudendo la presentazione - ha grande attenzione nei confronti delle imprese artigiane perché fanno parte del tessuto connettivo specifico della Lombardia". "Tanti - ha ricordato - gli strumenti che, in questi mesi anche di pandemia, sono stati messi in campo a partire dalla patrimonializzazione delle piccole imprese". "Ma ora - ha continuato - abbiamo deciso di mettere a disposizione un bando specifico che aprirà il 7 ottobre. Si tratta di uno stanziamento di oltre 6 milioni di euro per le imprese artigiane lombarde. Intendiamo sostenere lo sviluppo e il rilancio delle imprese artigiane su temi cruciali". "Nello specifico - ha detto ancora l'assessore - si concentrerà sulla transizione digitale, transizione green, sicurezza sul lavoro anche in ambito Covid-19 relativamente a interventi di ammodernamento e interventi ordinari o straordinari finalizzati al mantenimento in efficienza degli impianti e macchinari già di proprietà". (segue) (Com)