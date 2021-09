Brasile: Ocse prevede crescita del 5,2 per cento nel 2021 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fine agosto la Commissione economica per l'America latina delle Nazioni unite (Cepal) ha migliorato le stime di crescita economica 2021 portandole al 5,2 per cento nel 2021 e al 2,2 per cento nel 2022. L'aggiornamento del rapporto sulle prospettive economiche globali del Fondo monetario internazionale (Fmi), pubblicato il 27 luglio, assegna al Brasile una possibile crescita del 5,3 per cento del Pil. Una stima sensibilmente migliore rispetto a quella presentata alla fine di aprile, in cui prevedeva una crescita del 3,7 per cento del Pil brasiliano. Di contro l'Fmi ha ridotto dello 0,7 per cento la stima di crescita per il 2022 ipotizzando un ritmo di crescita annuale pari all'1,9 per cento. (segue) (Brb)