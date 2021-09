Cina: corruzione, alto funzionario Partito comunista condannato a 18 anni di carcere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zhao Jingwen, membro del Partito comunista cinese ed ex direttore esecutivo del conglomerato finanziario statale Citic Group, è stato condannato nella giornata di sabato a 18 anni di prigione per appropriazione indebita e per aver ricevuto 849 mila dollari in tangenti. Lo ha reso noto oggi la piattaforma cinese di notizie "Caixin", aggiungendo che la corte di Changsha, nella provincia centrale dell'Hunan, ha condannato l'imputato al pagamento di una multa di 49 mila dollari. Le indagini su Zhao erano iniziate nel 2019, quando la Commissione centrale per l'ispezione della disciplina lo aveva ritenuto responsabile di "gravi violazioni della legge".(Cip)