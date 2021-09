Afghanistan: Di Maio presiede oggi a New York evento ministeriale virtuale su donne afgane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, presiede oggi a New York l'evento ministeriale virtuale sulle donne afgane “Safeguarding the achievements of 20 years of International Engagement in Afghanistan: How to continue supporting the future of Afghan Women and Girls and their Access to Education”. L'evento è promosso dall’Italia con UNWomen, Unicef e da altri Paesi. Il tema centrale dell'evento è la condizione delle donne e delle ragazze afgane alla luce dell’attuale situazione nel Paese, con un focus sull’accesso all’istruzione. L'obiettivo dell'iniziativa è preservare i risultati conseguiti negli ultimi 20 anni per garantire i diritti di donne e ragazze e in generale tutelare la parità di genere in Afghanistan. Al termine sono previste le dichiarazioni del titolare della Farnesina. (Res)