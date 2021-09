Argentina: covid, misure sanitarie più flessibili e prossima riapertura frontiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fine dell'obbligo dell'uso delle mascherine all'aperto, ritorno del pubblico negli stadi e graduale riapertura delle frontiere al turismo. Queste le principali misure annunciate oggi dalla ministra della Salute, Carla Vizzotti, alla luce del miglioramento dei dati epidemiologici registrato negli ultimi mesi. Un pacchetto che verrà formalizzato nei prossimi giorni, ha detto la ministra sottolineando il successo della strategia di contenimento dell'ingresso della variante Delta del virus nel Paese e il progresso della campagna di vaccinazione, con il 67 per cento della popolazione sopra i 18 anni con le due dosi. "Dal punto di vista sanitario siamo in un momento molto positivo e avanziamo verso la ripresa totale delle attività", ha detto il ministro in una conferenza stampa. "Sono ormai 16 settimane che registriamo una discesa costante dei casi e nei prossimi 15 giorni raggiungeremo il 50 per cento del totale della popolazione interamente vaccinata, i dati obiettivi dicono che nel breve termine possiamo iniziare a flessibilizzare le misure", ha aggiunto. (segue) (Abu)