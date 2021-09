Argentina: covid, misure sanitarie più flessibili e prossima riapertura frontiere (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto ha affermato Vizzotti l'Argentina registra una costante discesa dei contagi nelle ultime 16 settimane e il temuto ingresso della variante Delta del nuovo coronavirus risulta attualmente contenuto. L'ultimo bollettino epidemiologico riferisce di 2162 contagi e 90 decessi nelle ultime 24 ore. Il totale dei contagi dall'inizio della pandemia è di 5.241.394 mentre le morti sono complessivamente 114.518. I casi attivi attualmente corrispondono a 27.719, 1440 dei quali sono ricoverati in unità di terapia intensiva (Uti). Il livello di occupazione delle Uti a livello nazionale è attualmente del 39,1 per cento. Per quanto riguarda la campagna di immunizzazione, secondo dati ufficiali le persone vaccinate con una dose sono 28.929.766, cifra che corrisponde al 63,15 per cento della popolazione totale e all'80 per cento della popolazione sopra i 18 anni. Con le due dosi sono vaccinati 19.381.004 argentini, cifra che corrisponde al 42,31 per cento della popolazione totale ed al 67 per cento di quella maggiore di 18 anni. (Abu)