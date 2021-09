Bangladesh: Covid, 1.562 nuovi casi e 26 decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Bangladesh ha registrato 26 decessi per Covid-19 e 1.562 nuovi contagi. Il numero complessivo di casi è salito a 1.545.800 e quello delle vittime a 27.277. Lo riferisce il bollettino odierno della Direzione generale dei servizi sanitari (Dghs) del ministero della Sanità. Su 33.327 test effettuati ieri il tasso di positività è stato del 4,69 per cento (quello complessivo è del 16,27). I pazienti guariti sono 1.504.709, 1.603 più di ieri, con un tasso di guarigione del 97,34 per cento mentre il tasso di letalità è dell’1,76 per cento.(Inn)