Libia: membro Foro dialogo a “Nova”, parlamento vuole creare crisi e divisioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’annuncio del portavoce della Camera dei rappresentanti di Tobruk sul “ritiro” della fiducia al Governo di unità nazionale libico (Gun) guidato dal primo ministro Abdulhamid Dabaiba è destinato a “riportare la crisi, le divisioni e a complicare il quadro politico”. Lo ha detto oggi ad “Agenzia Nova” Moaz al Manfoukh, membro del Foro di dialogo politico libico (Lpdf), l’organismo di 74 membri patrocinato dalle Nazioni Unite che ha nominato le attuali autorità esecutive “ad interim” del Paese nordafricano. “La decisione del parlamento di ritirare la fiducia è fraudolenta, contraria alle eleggi, alla Dichiarazione costituzionale e all’Accordo politico libico”, ha detto Al Manfoukh. La Camera dei rappresentanti di Tobruk ha “ritirato” oggi la fiducia al Governo di unità nazionale libico (Gun) guidato dal primo ministro Abdulhamid Dabaiba, con 89 voti a favore tra i 113 deputati presenti oggi in aula, secondo quanto ha annunciato il portavoce del parlamento, Abdullah Blihaq. La sessione a porte chiuse è stata presieduta dal presidente del parlamento Saleh. Occorre sottolineare che vi è una diatriba sul quorum necessario per mandare a casa il governo. Da una parte, infatti, il presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk ha fissato nel regolamento parlamentare una quota minima del 50 per cento + uno dei membri totali (quindi 95 voti). Dall’altra, la Dichiarazione costituzionale – che funge dal Carta fondamentale provvisoria nel Paese nordafricano – prevede all’articolo 24 una maggioranza di due terzi (quindi 125 deputati). Secondo Blihaq, il governo Dabaiba resterà in carica solamente per “condurre il disbrigo degli affari correnti”. (Lit)