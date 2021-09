Sicurezza: polizia locale e progetto per lotta alla contraffazione, al via il percorso formativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta questa mattina presso la sala Gonzaga del comando generale di via della Consolazione, la presentazione del progetto Well brand, nato dalla collaborazione tra l'Anci, il Mise e Roma Capitale per la lotta alla contraffazione. Nell'ambito di questo progetto è previsto un ciclo di formazione che consentirà agli agenti di svolgere, con maggiori strumenti conoscitivi e tecnologici, un servizio mirato al contrasto delle attività illegali legate alla contraffazione. Tale percorso formativo sarà accompagnato anche da una un'opera di sensibilizzazione sul territorio al fine di informare i cittadini sul fenomeno e renderli maggiormente consapevoli anche sui rischi legati all'acquisto di prodotti contraffatti. Alla presentazione del progetto, di cui il comandante Ugo Angeloni ha tenuto a sottolineare gli aspetti più importanti, ha fatto immediatamente seguito la prima giornata formativa per il personale che sarà impegnato in un servizio dedicato al contrasto al fenomeno della contraffazione.(Rer)