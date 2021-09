Covid: Costa, capienza cinema e teatri verso il 75-80 per cento, valutiamo anche discoteche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo "ha preso un impegno preciso e il 30 settembre ci sarà una valutazione: credo che ci saranno le condizioni per procedere a un ampliamento delle capienze per teatri e cinema. Credo ci possa essere una tappa intermedia sull'aumento che può prevedere un 75-80 per cento per poi guardare, nelle prossime settimane, l'obiettivo del 100 per cento". Lo ha detto a Rai Radio1, ospite di "Un Giorno da pecora", il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa. "Nella valutazione di fine mese potranno essere incluse anche le discoteche a cui daremo finalmente una risposta: oggi è importante creare le condizioni per riaprirle e si può anche partire - ha concluso Costa - con una capienza del 75 per cento col green pass".(Rin)