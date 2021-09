Nord Macedonia-Bulgaria: Osmani, avanti con i colloqui anche con governo ad interim

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Macedonia del Nord intende proseguire i colloqui con la Bulgaria anche in assenza di un governo eletto a Sofia. Lo ha dichiarato il ministro macedone degli Esteri, Bujar Osmani, secondo quanto riferisce la stampa locale. "I colloqui con la Bulgaria per superare le differenze e sbloccare la nostra integrazione europea continuano nonostante il fatto che a Sofia non ci sia ancora un governo politico", ha affermato il ministro degli Esteri, confermando che anche in questo periodo sono in corso dei colloqui bilaterali. "La mia e nostra decisione come governo è che, poiché non c'è un governo in Bulgaria, i colloqui non devono essere interrotti, perché sarà molto più difficile dare seguito a ciò che è stato discusso se lasciamo un vuoto nella comunicazione", ha detto Osmani. Il ministro ha poi ricordato che proseguono anche gli sforzi dell'Ue, "compresi quelli del commissario all'Allargamento Oliver Varhelyi ma anche degli Stati membri, soprattutto della presidenza slovena, che in qualche modo ha l'obbligo di mediare per superare questo problema". Osmani ha aggiunto che la base dei colloqui resta la proposta avanzata durante la presidenza tedesca, che è simile a quella portoghese, e che la Slovenia ha ora assunto come attuale presidente di turno dell'Unione. (segue) (Seb)