Nord Macedonia-Bulgaria: Osmani, avanti con i colloqui anche con governo ad interim (2)

- La Bulgaria ha rifiutato a giugno, in occasione dell'ultimo Consiglio europeo, di concedere il via libera per l'adozione di un quadro negoziale con l'Unione europea per la Macedonia del Nord. Secondo alcune fonti riservate della stampa macedone, diversi Paesi membri si sarebbero espressi nel corso del Consiglio Affari generali del 22 giugno a favore dell'adozione del quadro negoziale e dunque dell'avvio dei negoziati di adesione per Skopje e per Tirana, ma Sofia avrebbe ribadito la propria contrarietà nei confronti della Macedonia del Nord. La Bulgaria ha già posto il veto lo scorso dicembre all'adozione del quadro negoziale e alla concessione di una data d'avvio dei negoziati di adesione per la Macedonia del Nord all'Unione europea. I contrasti sono dovuti all'interpretazione del patrimonio storico e culturale condiviso. I due Paesi hanno firmato nel 2017 un Trattato di amicizia per superare le questioni aperte in tal senso. Il Trattato prevede anche l'attività di una commissione mista di esperti bulgari e macedoni sulle questioni storiche e linguistiche. (segue) (Seb)