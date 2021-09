Nord Macedonia-Bulgaria: Osmani, avanti con i colloqui anche con governo ad interim (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi le autorità della Macedonia del Nord hanno smentito di avere mai ricevuto un documento non ufficiale dalla Bulgaria per la risoluzione delle questioni bilaterali aperte. L'ufficio del presidente macedone ha così replicato alle voci di stampa diffuse il 13 settembre circa l'esistenza di un "non paper" per arrivare ad un accordo fra i due Paesi. Il governo macedone ha replicato alle voci di stampa precisando che l'unica proposta ufficiale è quella presentata in sede europea nel corso della presidenza di turno portoghese. Nella giornata del 13 settembre l'emittente televisiva "Klan" ha diffuso la notizia di un "non paper" senza citare una fonte specifica per il documento. Il non paper conterrebbe delle "linee guida" per la risoluzione della controversia. (Seb)