Covid: Sapia (Ac), certificato verde misura coercitiva, tamponi siano gratuiti

- Francesco Sapia, deputato de L'alternativa c'è, ha segnalato che "anche il disegno di legge 111 viene sottoposto alla fiducia della Camera ormai ridotta a rango notarile. Il provvedimento in esame si riduce, in sostanza, all'estensione dell'obbligo del cosiddetto green pass". Intervenendo nell'Aula di Montecitorio, il parlamentare ha aggiunto: "La storia è semplice: passi se ce l'hai, paghi se non ce l'hai. La sintesi è tutta qui, ma il governo della Melassa, dei cosiddetti migliori è muto sulla verità, naviga a vista, e ha la responsabilità morale e politica di aver creato una discriminazione pesantissima con una misura coercitiva concepita male e applicata peggio". Nel dichiarare il voto contrario della componente "alla fiducia, che uccide la democrazia e richiama condizioni da regime", Sapia ha proseguito: "Io non sono un No vax e sono, invece, vaccinato. Ma questo non mi impedisce di dire in quest'Aula come stanno le cose, di difendere i milioni di cittadini ridotti alla fame e alla disperazione da un governo irresponsabile, cieco, sordo e presuntuoso. Il governo rifiuta di introdurre l'obbligo vaccinale, sia per opportunismo elettorale, sia per calcoli sui possibili indennizzi. Il governo rifiuta di correggere errori marchiani del provvedimento all'esame della Camera; rifiuta le proposte delle opposizioni e va avanti come un treno, giocando sulle tasche dei poveri italiani". (segue) (Com)