Covid: Sapia (Ac), certificato verde misura coercitiva, tamponi siano gratuiti (2)

- Sapia ha continuato: "I tamponi dovrebbero essere gratuiti, come abbiamo proposto e chiesto noi di L'alternativa c'è. Questo perché 15 euro a tampone sono una mazzata per un operaio, magari precario, e per chiunque faccia fatica ad arrivare con la famiglia a fine mese. Ma ingrassare i privati è lo sport del governo dei cosiddetti migliori, che sono diretta espressione di quel turbocapitalismo che ruba ai poveri per dare ai ricchi, fortemente sostenuto anche da chi, fino all'anno scorso, considerava le banche e i banchieri come i veri nemici della democrazia". (Com)