Trasporto aereo: Airbus e i partner puntano a voli più efficienti dal punto di vista energetico

- Airbus, Air France e Dsna, il fornitore francese di servizi di navigazione aerea (Ansp), hanno iniziato a lavorare per lo sviluppo di "voli più efficienti dal punto di vista energetico", dopo il loro volo dimostrativo inaugurale da Parigi a Tolosa Blagnac il giorno dell'evento Airbus Summit. Lo riferisce un comunicato stampa. L'aeromobile ha volato su una traiettoria ottimizzata, segnando il primo di una serie di prove previste nel corso del 2021 e 2022 nel quadro del progetto "Albatross" Single European Sky Atm Research Joint Undertaking (Sesar Ju) . Lanciato nel febbraio 2021, Albatross è un'iniziativa su larga scala dei principali gruppi europei di stakeholder dell'aviazione guidata da Airbus. Ha l'obiettivo di dimostrare, attraverso una serie di voli dimostrativi dal vivo gate-to-gate in tutta Europa, la fattibilità di implementare a breve termine i voli più efficienti dal punto di vista energetico, combinando diverse innovazioni tecniche e operative di R&S. "Albatross" segue un approccio olistico, coprendo tutte le fasi di volo, coinvolgendo direttamente tutti i gruppi interessati (come vettori, Ansp, gestori di rete, aeroporti e industria) e affrontando sia gli aspetti operativi che tecnologici dell'aviazione e della gestione del traffico aereo (Atm). Molte soluzioni saranno messe in pratica durante le dimostrazioni di volo, dalle nuove procedure di avvicinamento di precisione alla salita e discesa continua, una gestione più dinamica dei vincoli necessari dello spazio aereo, il rullaggio sostenibile e l'uso del carburante sostenibile per l'aviazione (Saf). (segue) (Com)