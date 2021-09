Sociale: nel Municipio V iniziativa interculturale per raccolta sangue con Cri e Capit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina presso la sede della Croce Rossa del V Municipio si è svolta un'iniziativa di raccolta sangue straordinaria, dal titolo "Il sangue ha lo stesso colore". La manifestazione interculturale, promossa dall'ente Capit, ha voluto sottolineare la centralità del tema dell'accoglienza e della solidarietà tra i popoli, in un Municipio che vede una grande presenza di comunità di persone provenienti da ogni parte del mondo. A donare il sangue, infatti - spiega una nota -, si sono recate persone di diverse nazionalità, e questo, testimonia l'importanza del messaggio che si è voluto comunicare, soprattutto in contesto in cui fenomeni di intolleranza si stanno pericolosamente diffondendo. "Con la referente donazione sangue della Croce rossa del Municipio V, Maura Lillocci, considerato il successo delle donazioni, si è convenuto di prevedere altri appuntamenti dello stesso valore", spiega Paola Rufo, presidente nazionale Capit Aps. (Com)