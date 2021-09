© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' la domanda che si fanno i cittadini del Lazio. Come è riuscito Zingaretti a giustificare nella parifica di bilancio un ammanco di 18 milioni di euro per la mancata fornitura di mascherine?". Così in una nota i consiglieri regionali del Lazio di Fratelli d'Italia. (Rer)