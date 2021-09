© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È passato un anno dal referendum sul taglio dei parlamentari. Zero correttivi. Zero adeguamento dei regolamenti. In compenso hanno modificato la Costituzione per permettere ai 18enni di votare per un Senato che, così com'è, rischia di non funzionare". Lo scrive su Twitter il vicepresidente dei deputati di Forza Italia, Simone Baldelli.(Rin)