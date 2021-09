Milano: fino al 18 ottobre mostra fotografica per ricordare i nubifragi del 2018

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una mostra fotografica all'aperto con immagini di una foresta abbattuta affisse sulle cancellate esterne e interne dei Giardini Montanelli, aperta fino al 18 ottobre. Un incontro di riflessione, realizzato da 34 fotografie, con autori ed esperti per ricordare il disastro ambientale che ha colpito il Nord Est italiano nell'autunno del 2018, quando in poche ore una terribile tempesta di vento e acqua ha rovesciato le foreste scagliando a terra milioni di alberi. La mostra è promossa e prodotta dal Museo di Storia Naturale di Milano, Comune di Milano, Ricordi Music School, Tmc e Still Fotografia, con il patrocinio di Fondazione Cariplo. L'iniziativa si colloca nell'ambito dell'evento nazionale #All4Climate Italy 2021, preparatorio alla 26esima Conferenza delle Parti di Glasgow (COP26) ed è stata pensata outdoor proprio per facilitare l'esperienza di coinvolgimento sui disastri ambientali e la riflessione sulle responsabilità dell'Uomo nei confronti del Pianeta. Le fotografie esposte sono state scattate da Manuel Cicchetti e, attraverso la tecnica dello stitching, è stato possibile realizzare immagini che uniscono fino a 27 scatti, permettendo di stampare fotografie di oltre 4 metri per 2, mantenendo un'accuratezza e nitidezza dei dettagli che mettono l'osservatore in grado di apprezzare anche i più piccoli dettagli. La mostra ha l'obiettivo di realizzare un percorso che ambisce a contrastare i cambiamenti climatici e che prevede un ampio coinvolgimento della società civile: il progetto Vaia infatti è accompagnato anche da un omonimo libro fotografico, arricchito dai testi di Angelo Miotto, e nasce con l'intento di porre l'osservatore in un rapporto paritetico con la natura devastata.(Com)