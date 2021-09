Germania: Fuest (Ifo), prossimo governo erediterà “fragile ripresa”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo governo federale erediterà una “fragile ripresa” in Germania, sebbene non vi sia “alcun rischio di ricaduta in una nuova crisi” dopo quella provocata dalla pandemia di Covid-19. È quanto dichiarato dal presidente dell'Istituto per la ricerca economica di Monaco di Baviera (Ifo), Clemens Fuest. Come riferisce il quotidiano “Die Welt”, l'economista ha evidenziato che, nel medio periodo, la Germania dovrà affrontare “grandi sfide”, in particolare con riguardo alla demografia e all'occupazione. In particolare, Fuest ha avvertito che dal “vento in poppa” sperimentato dall'economia tedesca negli ultimi decenni si passerà a “vento contrario”, con la depressione dei tassi di crescita. Pertanto, ha sottolineato il presidente dell'Ifo, “è compito della politica lavorare contro” tali sviluppi, tra l'altro migliorando la formazione.(Geb)