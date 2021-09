Afghanistan: Pontecorvo (Nato), Cina destinata ad essere attore principale nel Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Molto è stato detto sul ruolo della Cina”, ha affermato il diplomatico, sottolineando che Pechino è destinato ad essere attore primario in Afghanistan come lo è nella regione. La Cina è una potenza che spesso antepone ai propri interessi politici quelli economici, e in Afghanistan “sono numerosi” dalle terre rare, ai minerali tradizionali, alle infrastrutture energetiche e a quelle integranti la Nuova via della seta. “I talebani hanno già dichiarato di considerare la Cina come partner economico privilegiato”, ha affermato l’Alto rappresentante civile della Nato. “Per la Cina far passare le infrastrutture attraverso l’Afghanistan, evitando il territorio delle ex repubbliche sovietiche sotto l’influenza russa, è senz’altro uno sviluppo benvenuto”, ha osservato. “La Russia – ha osservato Pontecorvo - ha raggiunto il proprio maggiore obiettivo di politica di vicinato grazie alla vittoria talebana, ovvero vedere rinsaldare il rapporto con il gli ex Stati sovietici dell’Asia centrale, i quali, preoccupati dalla esportazione del fondamentalismo dal nuovo Afghanistan, hanno serrato le fila con Mosca”. Per quanto riguarda l’Iran, secondo Pontecorvo, il Paese ha più preoccupazioni che certezze in Afghanistan legate alla situazione dei circa tre milioni di hazara sciiti, oltre ad aspetti più specifici come il controllo delle frontiere, il traffico di droga, il regime delle acque del fiume Helmand. L’ambasciatore ha inoltre ricordato che l’Iran ha sempre avuto “ottimi e pragmatici rapporti con i talebani” che hanno sostenuto e armato in passato e in questa situazione, tali relazioni continueranno ad essere tali. (Res)