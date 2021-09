Argentina: Ocse prevede crescita del 7,6 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto interno lordo dell'Argentina registrerà una crescita del 7,6 per cento nel 2021 e dell'1,9 per cento nel 2022. È quanto stima l'Organizzazione per la cooperazione economica e lo sviluppo (Ocse) nell'outlook economico di settembre. La proiezione relativa all'anno in corso migliora di 1,5 punti percentuali quella effettuata dall'Ocse a maggio. Nel 2020 il Paese ha registrato un calo del Pil del 9,9 per cento. A livello globale l'Ocse segnala che la crescita del 2021 potrebbe toccare quota 5,7 per cento, un decimale in meno rispetto alla precedente analisi. Per il gruppo dei Paesi del G20, tra cui c'è anche l'Argentina, si prevede infine un incremento del 6,1 per cento nel 2021 e del 4,8 per cento nel 2022. (segue) (Frp)